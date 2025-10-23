Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se qeveria e tij dhe administrata Trump gëzojnë “një rreth besimi dhe partneriteti”, ndërsa priti Sekretarin e Shtetit të SHBA-së Marco Rubio për bisedime në Jerusalem.
Nga ana e tij, Rubio theksoi se po bëhet “përparim i mirë” në planin e armëpushimit në Gaza të udhëhequr nga SHBA-të, por e bëri të qartë se mbetet ende punë për t’u bërë.
Të paktën një person është vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur pas një sulmi izraelit në qytetin Arabsalim, në jug të Libanit.
Ushtria izraelite ka pretenduar se ka vrarë ata që janë përgjegjës për rrëmbimin e Noa Argamani, Avinatan Or dhe Eitan Mor më 7 tetor 2023.
Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka thënë se të paktën 7 miliardë dollarë do të nevojiten për të rindërtuar objektet shëndetësore të Gazës pas luftës së Izraelit në enklavë. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
