Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Gjysma e familjeve në Gaza të anketuara nga Kombet e Bashkuara thonë se qasja në ushqim është e njëjtë ose më keq pas armëpushimit të 10 tetorit, ndërsa Izraeli vazhdon të bllokojë ndihmën.
Izraeli ka vrarë tre palestinezë të tjerë në jug të Gazës, ndërsa të shtënat nga trupat e tij kanë plagosur fëmijë në qytetin e Gazës. Numri i të vdekurve në enklavën e rrethuar është rritur në të paktën 236 që nga arritja e armëpushimit.
Hamasi ka dorëzuar trupat e tre robërve të tjerë pas një “operacioni kompleks kërkimi” në qytetin e Gazës, dhe Izraeli ka kthyer 45 trupa të të burgosurve palestinezë në këmbim.
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan thotë se Hamasi është gati t’ia transferojë qeverisjen e Gazës një komiteti të përbërë nga palestinezë.
Mohammed bin Salman do të takohet me Presidentin e SHBA-së Donald Trump në Uashington më 18 nëntor, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë.
Izraeli po mban një numër rekord prej 360 fëmijësh palestinezë nga Bregu Perëndimor i pushtuar në burgjet e tij, shumë prej të cilëve pa akuza ose gjyq, në atë që grupet e të drejtave të njeriut e quajnë një sistem kontrolli dhe abuzimi. Familjet thonë se paraburgimet, të shoqëruara me tortura dhe neglizhencë, kanë për qëllim shtypjen e palestinezëve.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 68,858 njerëz dhe ka plagosur 170,664 që nga tetori 2023. /mesazhi