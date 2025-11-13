Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Dëshmorët u identifikuan si Mohamed Abu Ayyash dhe Bilal Baran, të dy banorë të zonës së Beit Ummar.
Dy fëmijë palestinezë janë qëlluar dhe vrarë nga forcat izraelite në qytetin Beit Ummar, në veri të Hebronit në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Hamasi dorëzon mbetjet e një robi tjetër izraelit.
Izraeli ka kryer sulme ajrore në Beit Lahiya, zonat lindore të qytetit të Gazës dhe qytetin jugor të Khan Younis, ku janë raportuar edhe granatime artilerie.
Kolonët izraelitë thuhet se kanë djegur dhe vandalizuar Xhaminë Hajja Hamida pranë qytetit palestinez Deir Istiya në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Një sulm ajror izraelit që synonte një automjet në qytetin jugor libanez Toul ka plagosur një person.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se Izraeli ka vrarë të paktën 260 palestinezë dhe ka plagosur 632 që nga hyrja në fuqi e armëpushimit muajin e kaluar.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 69,187 palestinezë dhe ka plagosur 170,703 që nga tetori i vitit 2023. Krahu i armatosur i Xhihadit Islamik Palestinez thotë se luftëtarët e tij kanë gjetur trupin e një robi tjetër izraelit gjatë kryerjes së operacioneve të kërkimit në një zonë nën kontrollin e ushtrisë izraelite në jug të Khan Younis. /mesazhi