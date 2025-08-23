Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Pamjet e siguruara nga Al Jazeera tregojnë tanket izraelite që hyjnë në lagjen Sabra të Qytetit të Gazës, duke treguar zgjerimin e operacionit të tyre për të pushtuar qytetin.
Ekipi i Al Jazeera në terren ka sqaruar se numri aktual i njerëzve të vrarë sot është 63, përfshirë të paktën 22 persona që kërkonin ndihmë.
UNICEF tha se ekziston “një krizë e vërtetë mbijetese për fëmijët” në Gaza, pasi u shpall zyrtarisht uria, duke paralajmëruar se është “tashmë tepër vonë” për shumë fëmijë.
Të paktën 37 persona, përfshirë katër fëmijë, midis viktimave në një seri sulmesh izraelite në Gaza në orët e para të mëngjesit të sotëm.
Tetë persona të tjerë vdiqën nga uria në Gaza gjatë 24 orëve të fundit, tha Ministria e Shëndetësisë e Gazës, duke e çuar numrin e të vdekurve nga uria dhe kequshqyerja në 281, përfshirë 114 fëmijë.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 62,622 persona dhe ka plagosur 157,673 të tjerë, ndërsa 1,139 persona u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023, dhe më shumë…