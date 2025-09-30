Tre anëtarë të së njëjtës familje u vranë në një sulm izraelit ndaj tëndes së tyre në Khan Younis në jug të Gazës.
Kryeministri britanik Keir Starmer iu bashkua disa udhëheqësve evropianë dhe të Gjirit në mirëpritjen e planit 20-pikësh të Trump për t’i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, tha se vendi i tij ishte gati të ofronte mbështetje “konkrete” për propozimin e Trump.
I dërguari i Trump, Steve Witkoff, tha se plani ka mbështetje “të gjerë”, por se forcat izraelite nuk do të tërhiqeshin plotësisht nga territori palestinez derisa të mbërrinte një forcë ndërkombëtare sigurie e propozuar.
Ish-lideri i Partisë Laburiste të Mbretërisë së Bashkuar, Jeremy Corbyn, kritikoi raportet se Tony Blair do të përfshihej në planin e Trump për Gazën, duke thënë se “vendimi katastrofik i ish-liderit të Mbretërisë së Bashkuar për të pushtuar Irakun kushtoi mijëra e mijëra jetë”.
Misioni detar ushtarak i BE-së, Aspides, tha se një anije mallrash me flamur holandez ishte në flakë dhe në lundrim pasi u sulmua në Gjirin e Adenit.
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mëngjes
Tre anëtarë të së njëjtës familje u vranë në një sulm izraelit ndaj tëndes së tyre në Khan Younis në jug të Gazës.