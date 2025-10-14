Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mëngjes

Të paraburgosurit palestinezë të liruar në Gaza të hënën kanë raportuar uri dhe abuzim fizik në paraburgimet izraelite, me një burrë që i përshkruan burgjet si “thertore”.
Ndër të liruarit është edhe vëllai i korrespondentit të Al Jazeera-s, Ibrahim al-Khalili, Mohammed, i cili është mbajtur pa akuza për 19 muaj.
Trump, kur u pyet për perspektivat e një zgjidhjeje me dy shtete, u tha gazetarëve se plani i tij i paqes kishte të bënte me “rindërtimin e Gazës” dhe se ai do të vendosë se çfarë mendon se është e drejtë “në koordinim me shtete dhe vende të tjera”.
Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, thotë se është i kënaqur me “rezultatet pozitive” të samitit në Sharm el-Sheikh dhe shpreson që marrëveshja do të ndihmojë në përmbushjen e aspiratave të palestinezëve në Gaza.
Paraardhësi i Trump, Joe Biden, e ka përgëzuar presidentin në detyrë për marrëveshjen e armëpushimit në Gaza, duke thënë se është “thellësisht mirënjohës dhe i lehtësuar që ka ardhur kjo ditë”. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme
