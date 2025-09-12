Sulmet ajrore dhe të artilerisë izraelite kanë vazhduar të godasin Gazën, duke vrarë të paktën 50 persona sot, sipas burimeve mjekësore lokale.
Shumica e viktimave janë në Qytetin e Gazës, ku pushtimi në thellim i Izraelit po detyron më shumë palestinezë të largohen. Synimet e tij të fundit përfshinin një kullë banimi dhe banesa në perëndim të qytetit, duke shkaktuar “kaos”, raporton Hani Mahmoud i Al Jazeera.
Kryeministri i Katarit ka përshëndetur dënimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për sulmin e fundit në Doha dhe ka pohuar “rolin humanitar dhe diplomatik” të vendit të tij.
Policia izraelite thotë se një burrë ka kryer një sulm me thikë në një hotel në periferi perëndimore të Jerusalemit. Dy persona janë plagosur, njëri rëndë, sipas raportimeve të mediave izraelite. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mesditë
