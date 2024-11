Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme

Qindra izraelitë, duke përfshirë familjet e robërve izraelitë në Gaza, po demonstrojnë në veri të vendit, duke bërë thirrje për një marrëveshje pengjesh.

Sulmet ajrore izraelite në një fshat në Libanin lindor kanë vrarë gjashtë persona, duke përfshirë tre fëmijë.

Forcat Houthi sulmuan “një objektiv jetik” në portin Eilat të Detit të Kuq të Izraelit me një numër dronësh, tha zëdhënësi i saj.

Të paktën 36 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës që nga agimi.

Agjencia Palestineze e Mbrojtjes Civile thotë se ekipet e saj morën trupat e katër personave pas një sulmi ajror izraelit në shënjestër të qytetit qendror të Gazës.

Hezbollahu mori përsipër disa sulme me raketa në veri të Izraelit, duke thënë se kishte në shënjestër objekte ushtarake, duke përfshirë një bazë detare në zonën e Haifës.

Sulmet ajrore izraelite goditën zonat Dahiyeh, Haret Hreik dhe Chiyah në periferitë jugore të Bejrutit në ditën e pestë radhazi të bombardimeve të rënda të kryeqytetit të Libanit.

Një dron izraelit vret dy mjekë të tjerë ndihmës në provincën jugore të Nabatieh të Libanit, ndërsa zemërimi po vjen pasi të paktën 12 shpëtimtarë vdiqën në një sulm ajror në një qendër të mbrojtjes civile.

Sulmet vranë 59 njerëz dhe plagosën 182 të tjerë në të gjithë Libanin gjatë periudhës së mëparshme raportuese 24-orëshe, thotë Ministria e Shëndetësisë e Libanit.

Gjenocidi i Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 43,799 palestinezë dhe ka plagosur 103,601 që nga 7 tetori 2023. Rreth 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë, dhe më shumë se 200 u zunë peng.

Në Liban, të paktën 3,452 njerëz janë vrarë dhe 14,599 janë plagosur në sulmet izraelite që nga fillimi i luftës në Gaza.

Forcat izraelite kanë shkatërruar një xhami në fshatin beduin të Umm al-Hiran në Negev. Urdhri i prishjes u miratua nga ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë Itamar Ben Gvir, sipas mediave izraelite.

Israeli forces have demolished a mosque in the Bedouin village of Umm al-Hiran in the Negev. The demolition order was approved by far-right National Security Minister Itamar Ben Gvir, according to Israeli media. pic.twitter.com/g4gOLI0Adj

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 16, 2024