Lajmet më të fundit nga Lindja e Mesme

Një shpërthim i madh dëgjohet në Izraelin qendror teksa Hezbollahu lëshon 340 dronë dhe raketa me grupin libanez duke u zotuar “një goditje në zemër të Bejrutit është e barabartë me një goditje në Tel Aviv”.



Tanket dhe trupat izraelite detyrohen të tërhiqen nga një pozicion strategjik në majë të kodrës në zonën e al-Bayada të Libanit jugor, ndërsa Hezbollahu e godet atë me një breshëri raketash antitank.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se 35 palestinezë u vranë dhe 94 u plagosën në periudhën e fundit të raportimit 24-orësh pasi forcat izraelite lëshuan urdhra të reja evakuimi për Shujayea të qytetit të Gazës në veriun e rrethuar.



Numri i të vdekurve nga sulmi i Izraelit në Bejrutin qendror rritet në 29 ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë të krehin rrënojat për të mbijetuarit. Të paktën 66 të tjerë u plagosën.



Gjenocidi i Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 44,211 palestinezë dhe ka plagosur 104,567 që nga 7 tetori 2023. Rreth 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë me më shumë se 200 të zënë robër.



Në Liban, të paktën 3,754 njerëz janë vrarë dhe 15,626 janë plagosur në sulmet izraelite që nga fillimi i luftës në Gaza.

