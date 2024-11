Lajmet më të fundit nga Lindja e Mesme

Forcat izraelite kryejnë më shumë sulme ajrore në kryeqytetin e Libanit pasi vranë të paktën 31 persona në 24 orë atje. Hezbollahu gjithashtu rifillon sulmin me raketa ndaj Izraelit.



Kryeministri izraelit Netanyahu njofton se ka rënë dakord për një armëpushim me Hezbollahun në Liban, por shton nëse marrëveshja shkelet dhe ajo tenton të riarmatoset “ne do të godasim”.



Në Rripin e Gazës, forcat izraelite vrasin 11 palestinezë në tre sulme në veri të enklavës, ndërsa shiu i dendur dhe baticat në rritje shtojnë gjendjen e palestinezëve të zhvendosur që strehohen në tenda të improvizuara.



Ushtria izraelite lëshoi ​​paralajmërime të reja evakuimi për periferitë jugore të Bejrutit vonë të martën, vetëm disa orë përpara se të hyjë në fuqi një armëpushim.

Kryeministri libanez Najib Mikati ka përshëndetur marrëveshjen e armëpushimit. Një deklaratë erdhi disa momente pasi Biden përfundoi një fjalim duke njoftuar se ndërprerja e armiqësive do të hynte në fuqi në orën 4 të mëngjesit me kohën lokale (02:00 GMT) të mërkurën.



Gjenocidi i Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 44,249 palestinezë dhe ka plagosur 104,746 që nga 7 tetori 2023. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë dhe më shumë se 200 u zunë robër.



Në Liban, të paktën 3,768 njerëz janë vrarë dhe 15,699 janë plagosur në sulmet izraelite që nga fillimi i luftës në Gaza.