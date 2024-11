Lajmet më të fundit nga Lindja e Mesme

Misioni paqeruajtës i OKB-së në Liban mirëpret armëpushimin, duke thënë se do të “bashkëpunojë me të gjithë partnerët përkatës për të bërë të funksionojë ndërprerja e armiqësive”.



Izraeli informon Gjykatën Penale Ndërkombëtare se do të apelojë urdhër-arrestet për kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për sjelljen e tyre në luftën e Gazës.



Numri i gazetarëve që janë vrarë në sulmet izraelite në Gaza që nga tetori i vitit të kaluar është rritur në 190, sipas Zyrës për Media të Qeverisë së Gazës.



Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres thotë se armëpushimi midis Izraelit dhe Hezbollahut është “rrezja e parë e shpresës” në konfliktin rajonal pas muajsh përshkallëzimi dhe përsërit thirrjet e tij për një armëpushim në Gaza.

Në deklaratën e tij të parë që nga marrëveshja e armëpushimit, Hezbollah thotë se arriti “fitoren” mbi Izraelin dhe se luftëtarët e tij janë gati.

Forcat izraelite lëshojnë një shtetrrethimi gjatë natës në Libanin jugor, duke paralajmëruar se udhëtimi në jug të lumit Litani është “i ndaluar” deri në orën 05:00 GMT të së enjtes.

Të paktën 12 persona u vranë në një sulm izraelit në një shkollë që strehonte palestinezët e zhvendosur me forcë në qytetin e Gazës.

Gjenocidi i Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 44,282 palestinezë dhe ka plagosur 104,880 të tjerë që nga 7 tetori 2023. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë dhe më shumë se 200 u zunë robër.

Në Liban, të paktën 3,823 njerëz janë vrarë dhe 15,859 janë plagosur në sulmet izraelite që nga fillimi i luftës në Gaza.