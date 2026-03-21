Lamborghini do të lansojë disa vetura të reja në vitin 2026

Do të dëgjoni ende njerëz që ankohen se Lamborghini humbi shpirtin e tij pasi Grupi Volkswagen mori kontrollin në fund të viteve të 90-ta.
Kjo mund të jetë pjesërisht e vërtetë, por a do të flisnim fare për markën ekzotike në vitin 2026 nëse nuk do të ishte gjigandi gjerman?
Kompania Sant’Agata Bolognese ka një të kaluar të trazuar, me shumë pronarë të mëparshëm përpara se Audi të sillte stabilitet duke filluar nga viti 1998.
Shpejt përpara në vitin 2026, dhe biznesi po lulëzon. Viti i kaluar ishte më i miri për sa i përket të ardhurave dhe dërgesave.
Lamborghini fitoi 3.2 miliardë euro (gati 3.7 miliardë dollarë) dhe dorëzoi 10,747 makina, të dyja rekorde.
Demi i tërbuar tani po pret një vit plot ngjarje gjatë të cilit do të shohim (të paktën) dy modele të reja.
Nuk presim që asnjëra të jetë shtesa në portofolin me tre makina, por më tepër derivate të modeleve ekzistuese.
Ndërsa Lanzador EV është anuluar për t’i hapur rrugë një hibridi plug-in, ai nuk do të lansohet këtë vit.
Për më tepër, Urus i gjeneratës së dytë, i cili gjithashtu supozohej të vinte si një automjet elektrik i pastër, do të debutojë më afër fundit të dekadës si një PHEV.
Ndërkohë, viti 2026 do të sjellë debutimet në Goodwood (9-12 korrik) dhe gjatë Monterey (10-12 gusht). Kompania nuk ka zbuluar identitetin e këtyre produkteve të reja, duke preferuar të mbetet e paqartë:
Lamborghini do të vazhdojë të evoluojë ofertën e produkteve të saj me një sërë zhvillimesh të reja që synojnë forcimin e mëtejshëm të pozicionimit dhe atraktivitetit të markës në tregjet ndërkombëtare.
Meqenëse shpërndarjet e Temerario me motor V8 sapo kanë filluar, është shumë herët që Lamborghini të diversifikojë linjën.
Në vend të kësaj, ka të ngjarë të shohim një version të ri të Revuelto, ndoshta një roadster.
Është disi e habitshme që kanë kaluar gati tre vjet që kur kupeja kryesore V12 hyri në prodhim, dhe ende nuk ka një kabriolet.
Çfarë tjetër? Lamborghini ka të ngjarë ta freskojë Urus-in me një SE Performante, i cili vjen me një motor hibrid V8 plug-in që ofron një fuqi të kombinuar prej më shumë se 800 kuaj-fuqi.
Për referencë, Urus SE jo-Performante tashmë prodhon 789 kuaj-fuqi. SUV-i i parë i kompanisë mbush 10 vjeç në fund të vitit të ardhshëm, por ende ka disa vite të mbetura para se të mbërrijë modeli i gjeneratës së dytë.
Duke parë më tej, Lamborghini thotë se nuk është dorëzuar nga lançimi i makinës së tij të parë elektrike:
Njoftimi i fundit për një model të katërt hibrid përforcon një vizion industrial afatgjatë të përqendruar në krijimin e vlerës së qëndrueshme, pa kompromentuar zhvillimin e ardhshëm të një modeli plotësisht elektrik.