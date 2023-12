Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario është një model unik i krijuar për nder të departamentit Squadra Corse

Lamborghini Huracan u shit, por kjo nuk e pengoi kompaninë nga Sant’Agata Bolognese të prezantonte një tjetër “veturë speciale” të bazuar në markën STO.

Huracan STO 10° Anniversario është projektuar për të shënuar një dekadë të divizionit të garave Squadra Corsa dhe përmban një ngjyrë të frymëzuar nga motorsporti, aerodinamikë të personalizuar, cilësime më agresive të frenimit, goma më të forta dhe një sistem shkarkimi Akrapoviq më të zhurmshëm.

Supervetura u krijua në programin Lamborghini Ad Personam Opera Unica, që do të thotë se specifikimet e saj janë unike dhe të destinuara ekskluzivisht për një kopje. Vija është frymëzuar nga makina hibride e garave Lamborghini SC63, e cila do të konkurrojë në Le Mans, dhe kombinon Verde Mantis jeshile dhe Nero Noctis të zezë me ngjyrat e flamurit italian.

Etiketat me numra komunikojnë 10-vjetorin e ndarjes Lamborghini Squadra Corse, ndërsa përbërësit e karbonit janë theksuar me një vijë të kuqe Rosso Mars. Një tjetër detaj i veçantë është logoja e departamentit të garave në krahun qendror që shkon nga ajrimi i çatisë në krahun e pasmë.

Ulëset janë të veshura me susta me Alcantara të zezë Nero Ade, ndërsa fijet jeshile Verde Fauns bëjnë kontrast. Ka edhe rripa sigurie me katër pika, një rrokullisje alumini, si dhe mbulesa dyshemeje prej karboni që theksojnë ambientin e frymëzuar nga sporti motorik.

Huracan STO SC 10° Anniversario është i pajisur me një paketë performance të zhvilluar nga inxhinierët e Squadra Corse për ta bërë atë edhe më të shpejtë në pistë.

Një grup aksesorësh të kapakut të karbonit dhe një kënd i rregulluar i krahut të pasmë rrisin forcën e poshtme dhe STO është gjithashtu i pajisur me amortizues të rinj të rregullueshëm që kombinohen me një grup të ri gomash Bridgestone. Sistemi i shkarkimit të titanit është i nënshkruar nga Akrapoviq, kështu që tingulli i motorit V10 me aspirim natyral që jep 631 kuaj/fuqi në modelin STO është tani edhe më i mirë.

Çmimi nuk është bërë i ditur, por me siguri tashmë është i rezervuar për një klient besnik dhe adhurues të motorsportit. Një gjë është e sigurt, është një artikull koleksionist që i përket grupit të Huracanëve më të shtrenjtë në histori.

Në dhjetë vitet e fundit, Lamborghini Squadra Corse ka fituar më shumë se 50 tituj në kategorinë GT3 dhe ka regjistruar tre fitore radhazi në klasën GTD në 24 Hours of Daytona.