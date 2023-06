Lamborghini nuk ka më nevojë për ndihmën e Audi

Lamborghini bën aq shumë para sa nuk ka më nevojë për ndihmën e Audi.

Që kur Volkswagen mori përsipër markën e famshme italiane, biznesi ka ecur në mënyrë drastike. Megjithatë, fillimisht u kërkuan investime të mëdha, veçanërisht në zhvillimin e modeleve të reja dhe optimizimin e procesit të prodhimit.

Modeli i parë i zhvilluar në bashkëpunim me Audi ishte Gallardo, dhe Audi R8 mbërriti në të njëjtën kohë. Kostot u ndanë edhe për pasardhësin, modelin Huracan, i cili së shpejti do të pasojë modelin e ri. Megjithatë, ndryshe nga paraardhësi i tij, Lamborghini tani mund të zhvillojë një model të ri plotësisht në mënyrë të pavarur, sipas parametrave që zgjedh.

Francesco Scardaoni, drejtor i rajonit Azi-Paqësor, zbuloi për Drive se zëvendësimi i Huracan do të jetë puna e vetme e Lamborghini pas shumë vitesh fitimprurëse. Nuk është çudi, sepse Urus është një fabrikë e vërtetë parash.

Për kujtesë, vitin e kaluar Lamborghini arriti të ardhura rekord prej 2.38 miliardë eurosh me një marzh operativ prej 25.9 për qind. Nga 9233 kopje të shitura, 5367 prej tyre i përkasin Urus-it. Fitimi arriti në 614 milionë euro, që është një rritje prej 56 për qind krahasuar me një vit më parë.

Dhe meqenëse Audi nuk është planifikuar, Scardaoni zbulon se Lamborghini ka lirinë për të zhvilluar një zëvendësim për Huracan si një produkt më vete pa asnjë kompromis. “Për shkak se ishim shumë fitimprurës, morëm dritën jeshile për të zhvilluar platformën tonë”, tha ai në një intervistë.

Ai do të kalojë në një platformë të re që është zhvilluar ekskluzivisht për këtë superveturë, por CEO nuk përjashtoi mundësinë e ndarjes së saj me anëtarët e tjerë të Grupit Volkswagen. Sigurisht, fillimisht vetëm Lamborghini do të ketë qasje në harduer.

Ju kujtojmë se Huracan është ende në prodhim, por nuk është më i disponueshëm për porosi. Gjegjësisht, të gjitha kopjet e planifikuara janë shitur, dhe dërgesat do të përfundojnë gjatë vitit të ardhshëm. Kur bëhet fjalë për pasardhësin, sigurisht që mund të harrojmë motorin V10 me aspirim natyral. Pasardhësi do të humbasë të paktën dy cilindra, do të marrë turbina dhe forma e një hibridi plug-in është shumë e mundshme.

Ajo që është e sigurt është se modeli i ri do të ketë të njëjtën kuti marshi si Revuelto, një kambio me tetë shpejtësi me dy tufa. Midis tij dhe V8, supozohet se do të futet një motor elektrik. Gjithashtu ka zëra se turbinat nuk do të aktivizohen deri në 7000 rpm. Megjithatë, është ende herët për të dhëna konkrete.