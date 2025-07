Land Rover prezantoi Defender-in brutal OCTA Black me 635 kuaj/fuqi

Land Rover prezanton Defender OCTA Black, versionin më të ri dhe më të guximshëm të Defender OCTA, me një dizajn të zi tërësisht dhe performanca të jashtëzakonshme.

Në këtë model, mbi 30 elemente të jashtme kanë përfundim të zi, duke i dhënë automjetit një pamje më të fortë dhe luksoze. Ngjyra kryesore është Narvik Black, ngjyra më e thellë dhe më e errët në paletën e Defender.

Detajet e zeza vazhdojnë në mbrojtësit e përparmë dhe të pasmë, kornizat e dritave, kornizat e pjesëve të poshtme dhe tuba të daljes së gazrave, duke krijuar kontraste elegante.

Rrotat janë të disponueshme në versione prej 20 ose 22 inç, të zeza me shkëlqim, ndërsa kapakët e frenave kanë mbishkrim argjendi, që përforcon stilin agresiv.

Në brendësi, përdoret lëkura Ebony me materialin Kvadrat, me ulëse performuese me model perforimi dhe detaje të qepjeve të reja, si dhe elementë gri Carpathian që shtojnë elegancën.

Drejtori i Defender-it, Mark Cameron, thekson se kjo është makina më e madhe dhe më e aftë e linjës, me një stil tërësisht të zi që e bën më luksoze dhe unike.

Defender OCTA Black ka motor V8 twin-turbo 4.4 litra me 635 kuaj/fuqi, sistem pezullimi 6D Dynamics dhe mënyrë speciale drejtimi për performancë maksimale në terren.

Një veçori unike janë ulëset Body and Soul që transmetojnë muzikën në mënyrë fizike për pasagjerët, në bashkëpunim me sistemin Meridian Surround Sound me 700 W dhe 15 altoparlantë.

Modeli përfshin dizajn të ri të dritave, ekran 13.1 inç për argëtim më të mirë, dhe vjen në ngjyra të ndryshme përveç të zezës, duke përfshirë blu, gri dhe bakër.

Defender është automjeti zyrtar i turneut Oasis Live ’25, duke shoqëruar grupin britanik në turneun e tyre global prej 41 ditësh që fillon tani.