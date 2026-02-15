Land Rover Velar i ri po vjen, elegancë dhe fuqi plotësisht elektrike

Së fundmi është fotografuar Velar i ri Land Rover.
Do të jetë një ndryshim rrënjësor pasi modeli bëhet edhe më elegant dhe përdor një sistem fuqie plotësisht elektrik.
Crossover-i i ridizajnuar pritet të debutojë më vonë këtë vit, por është ende i kamufluar.
Kjo fsheh një numër detajesh kyçe, por mund të presim një pjesë të përparme të rrumbullakosur me një grilë plotësisht të mbyllur.
Profili bie menjëherë në sy, pasi Velar ka një xham të përparmë të hollë që rrjedh në një çati të pjerrët.
Një inspektim më i afërt zbulon një port karikimi të montuar në pjesën e pasme, si dhe doreza të dyerve të montuara në të njëjtën sipërfaqe.
Velar mund të ketë një bateri 117 kWh, si dhe një sistem tërheqjeje në të gjitha rrotat me dy motorë që prodhon rreth 542 kuaj fuqi.
Megjithatë, nuk do të habiteshim nëse Velar do të kishte konfigurime të shumta.