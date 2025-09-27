Lëvizja “Zero Mbetje” e Turqisë shënon vitin e 8-të të ndikimit global

Lëvizja “zero mbetje” në Türkiye, e udhëhequr nga Zonja e Parë Emine Erdogan, këtë vit shënon përvjetorin e saj të tetë, duke theksuar angazhimin e vendit për qëndrueshmëri dhe mbrojtje të mjedisit.
E nisur më 27 shtator 2017 nën patronazhin e Erdogan, projekti është shndërruar në një nismë globale mjedisore që promovon përdorimin efikas të burimeve, uljen e mbetjeve dhe rritjen e ndërgjegjësimit publik.
Nën moton “Viti i 8-të për 8 miliardë njerëz”, lëvizja vazhdon të zgjerohet përmes fushatave në rrjetet sociale. E koordinuar nga Ministria e Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike, iniciativa ka sjellë rezultate të dukshme në kursimin e energjisë, uljen e gazeve serrë, menaxhimin e mbetjeve dhe kursimet ekonomike.
Gjatë këtyre tetë viteve, projekti ka ngritur sisteme të menaxhimit “zero mbetje” në 205 mijë ndërtesa, duke e rritur normën kombëtare të riciklimit nga 13% në vitin 2017 në 36.08% në vitin 2024, me synimin për të arritur 60% deri në vitin 2035.
Rreth 74.5 milionë ton materiale të riciklueshme – përfshirë letër, plastikë, xham, metale dhe organike – janë rikuperuar, duke kontribuar me 256 miliardë lira turke në ekonomi.
Nisma gjithashtu ka parandaluar prerjen e 552.7 milionë pemëve, ka kursyer 1.71 trilion litra ujë, 54.6 miliardë litra karburant dhe 227.3 miliardë kilovat/orë energji, duke shmangur 150 milionë ton emetime të dioksidit të karbonit.
Pjesa detare e lëvizjes, “Zero Waste Blue”, e nisur më 10 qershor 2019, ka hequr rreth 585 mijë ton mbetje detare nga brigjet e Turqisë. Projekti përfshin edhe një sistem depozitimi me kthim, i cili aktualisht mbledh 50 mijë shishe pijesh në ditë, me plan për t’u shtrirë në shkallë kombëtare.
Përpjekjet e Türkiyes fitojnë njohje ndërkombëtare
Nisma “Zero Waste” e Turqisë ka marrë vlerësime ndërkombëtare. Në dhjetor 2022, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 30 marsin si “Dita Ndërkombëtare e Zero Mbetjeve”.
Emine Erdogan u bë bashkëshortja e parë e një lideri turk që foli para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në një seancë të dedikuar për “zero mbetje”, ku u themelua edhe Bordi Këshillimor i Nivelit të Lartë për “Zero Mbetje” nën udhëheqjen e saj.
Gjatë Asamblesë së 78-të të OKB-së, Türkiye organizoi në “Turkevi” ngjarjen “Drejt një Lëvizjeje Globale Zero Mbetje”, ku Presidenti Recep Tayyip Erdogan u bë i pari që nënshkroi Deklaratën Globale të Vullnetit të Mirë për Zero Mbetje, të udhëhequr nga Emine Erdogan.
Që nga nisja e saj, platforma online ka tërhequr mbi 15,000 vullnetarë nga 114 vende.
Më shumë se 50 bashkëshorte liderësh botërorë, përfaqësues të lartë të organizatave ndërkombëtare dhe ministra të jashtëm kanë mbështetur deklaratën, duke nxjerrë në pah rritjen e ndikimit global të lëvizjes.
Së fundmi, në Asamblenë e 80-të, Emine Erdogan u takua me Zita Oligui Nguema, bashkëshorten e presidentit të Gabonit, Brice Clotaire Oligui Nguema, e cila shprehu interesin për të miratuar modelin e Turqisë për “zero mbetje” dhe për të bashkëpunuar në nisma të qëndrueshmërisë.
Erdogan konfirmoi se Fondacioni Zero Mbetje mund të ofrojë trajnim teknik dhe mbështetje për të lehtësuar zbatimin e programit në Gabon.
Iniciativa është vlerësuar edhe në forume të tjera globale, përfshirë miratimin e Deklaratës së Vullnetit të Mirë për Zero Mbetje nga vendet anëtare të G20-s gjatë presidencës së Indisë në vitin 2023.
Udhëheqja e Emine Erdogan i ka sjellë projektit disa çmime ndërkombëtare, duke përfshirë: Çmimin e FAO “Zero Urie, Zero Mbetje” (2018), Çmimin e OKB-së për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (2021), Çmimin “Kampioni Global i Qyteteve të Zgjuara për Mbetjet” nga UN-Habitat (2021), Çmimin e Asamblesë Parlamentare të Mesdheut (2022), Çmimin e Bankës Botërore për Udhëheqje në Klimë dhe Zhvillim (2022).