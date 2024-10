Lëvizje e mençur nga BMW, sjell M5 e fuqishëm në versionin karavan

Pak pasi stuhia rreth veturës së re hibride u qetësua, BMW përgatiti një surprizë të re – karavanin M5.

Pas E34 dhe E61, gjenerata E91 është e treta në linjë që përfshin një version karavan të M5 të fuqishëm.

Është një kombinim i mrekullueshëm që shoferët aktivë e kanë pëlqyer që nga veturat e para të Audi RS dhe karavanet e Volvo-s të paharruara kurrë.

Forma e karavanit ndjek rritjen e dimensioneve të standardit M5. Këtu, mbi të gjitha, nënkuptojmë gjerësinë me një plus prej 7,5 cm përpara dhe 4 cm në pjesën e pasme.

Poshtë harqeve të mëdha janë fellnet po aq të mëdha 20 inç në pjesën e përparme dhe një numër më i madh në pjesën e pasme.

Nëse dëshironi, do të jeni në gjendje të përmirësoni pamjen e jashtme më agresive me “veshka” të ndriçuara, ndërsa kombinimi i pasmë i një difuzioni masiv dhe dy palë tuba shkarkimi vjen si standard, ajo që humbet stacionin është se nuk ka çati prej karboni në ofertë. Lista e opsioneve përfshin një çati panoramike prej xhami.

Nuk ka surpriza në kabinë. Do të ketë hapësirë ​​të mjaftueshme dhe të gjithë do të shijojnë një ambient sportiv me ulëse të mbuluara me lëkurë në një kombinim tërheqës dyngjyrësh.

Ajo që humbet është bagazhi, i cili ka vetëm 500 litra, pra 70 litra më pak se seria “e rregullt” 5 Touring.

Kur bëhet fjalë për fuqinë motorike në M5 standard prej 4.4 litra V8, në versionin hibrid plug-in përfshin një motor elektrik dhe efekti sinergjik është 727 kuaj-fuqi.

Shpejtësinë prej 100 km/h e arrin për 3,6 sekonda dhe ecën deri në 250 km/h, ose 305 km/h me paketën opsionale M Drivers. Me energji elektrike mund të shkojë deri në 140 km/h.

Nëse i shtojmë 11.1 sekonda për sprint në 200 km/h, mund të themi se performanca është mbresëlënëse, veçanërisht nëse marrim parasysh edhe masën prej 2475 kilogramëve.

Do të përfundojmë me të dhënat më të pakëndshme, që është çmimi fillestar në Gjermani prej 146,000 euro, ose 2,000 euro më shumë se limuzina. Shitjet nisin në nëntor të këtij viti. /Telegrafi/