Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Libani: 850 persona të vrarë në sulmet izraelite që nga 2 marsi

Libani: 850 persona të vrarë në sulmet izraelite që nga 2 marsi

Të paktën 850 persona, përfshirë 107 fëmijë, janë vrarë në sulmet izraelite në gjithë Libanin që nga 2 marsi, njoftoi sot Ministria libaneze e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë të ministrisë, cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve NNA, thuhet po ashtu se 2.105 persona janë plagosur gjithashtu në këto sulme.

Ushtria izraelite zgjeroi sulmet ajrore në mbarë Libanin, përfshirë edhe kryeqytetin Bejrut, më 2 mars, pas një sulmi ndërkufitar nga Hezbollahu, në mes të përshkallëzimit rajonal pas ofensivës së përbashkët të Washingtonit dhe Tel Avivit kundër Iranit.

Më 3 mars, Izraeli nisi një inkursion të kufizuar tokësor në jug të Libanit.

Përshkallëzimi vje

