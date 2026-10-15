Libani i kërkon SHBA-së të ushtrojë presion ndaj Izraelit për ndalimin e sulmeve

Libani i ka kërkuar SHBA-së që t’i bëjë thirrje Izraelit të ndalojë sulmet ndaj qyteteve në jug të Libanit, pavarësisht marrëveshjes kornizë të arritur mes palëve, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të presidencës libaneze, presidenti libanez, Joseph Aoun, zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, për të diskutuar situatën e fundit në Liban dhe në rajon.
Aoun i kërkoi Rubios të ushtrojë presion ndaj Tel Avivit për të respektuar dispozitat e marrëveshjes kornizë, për të ndaluar operacionet e pastrimit të terrenit, për t’u lejuar fermerëve qasjen në tokat e tyre bujqësore dhe për të mos i shënjestruar ata.
Ai e informoi Rubion se ushtria dhe forcat e sigurisë libaneze po i përmbushnin plotësisht detyrat e tyre në zbatimin e vendimeve për parandalimin e shfaqjeve të armatosura, sekuestrimin e armëve dhe municioneve, si dhe luftimin e kontrabandës.
Presidenti libanez theksoi se autoritetet gjyqësore po i trajtonin të gjitha rastet e referuara tek ato dhe se nuk do të kishte “asnjë tolerim” ndaj personave përgjegjës për shkeljet.
Izraeli ka vazhduar sulmet në jug të Libanit që nga fillimi i marsit, duke vrarë më shumë se 4.300 persona dhe duke zhvendosur mbi një milion të tjerë.
Në qershor, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, e cila parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territori libanez, si dhe çarmatimin e Hezbollahut, ndër dispozita të tjera.