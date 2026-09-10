Libani: Ushtria izraelite ka shkelur marrëveshjen kornizë afërsisht 7.700 herë

Ushtria izraelite ka shkelur rreth 7.700 herë marrëveshjen kornizë me Libanin, të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, që nga nënshkrimi i saj në qershor, njoftoi të mërkurën ushtria libaneze, transmeton Anadolu.
Shkeljet përfshijnë edhe hapjen e zjarrit pranë personelit dhe patrullave të ushtrisë libaneze, thuhet në një deklaratë të ushtrisë në platformën amerikane X.
Sipas deklaratës, së fundmi të paktën 12 persona, përfshirë gra dhe fëmijë, u vranë në një masakër në qytezën Kfar Remman, në Nabatieh.
“Këto shkelje të përsëritura kanë shkaktuar një valë të re zhvendosjeje nga zonat e përcaktuara si të sigurta dhe kanë treguar se pushtimi izraelit synon të minojë besueshmërinë e ushtrisë libaneze brenda dhe jashtë vendit”, thuhet në deklaratë.
Ushtria tha se ka nisur masat për vendosjen e kontrollit operacional në zonat e përcaktuara, në kuadër të një plani të komandës së ushtrisë dhe në koordinim me grupin e koordinimit ushtarak për Libanin.
Masat përfshijnë ngritjen e gjashtë pikave të kontrollit dhe 13 pikave të vëzhgimit në dhe përreth qyteteve Zoutari Perëndimor, Fren dhe Sarfina, si dhe largimin dhe konfiskimin e armëve dhe municioneve të pashpërthyera.
Ushtria tha se ka konfiskuar rreth 1.818 armë dhe municione, përfshirë raketa, dronë dhe eksplozivë, si dhe ka pastruar rreth 12 kilometra rrugë.