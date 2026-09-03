Libi, depoja e naftës në Tripoli shënjestrohet nga një mjet i dyshuar si dron

Kompania e marketingut “Brega Petroleum” e Libisë tha sot se depoja e naftës në Tripoli u shënjestrua nga një “objekt fluturues që dyshohet se ishte një dron” që ra pranë një prej rezervuarëve të karburantit, pa raportuar të lënduar, raporton Anadolu.
Në një deklaratë, kompania shtetërore dënoi ashpër sulmin, duke thënë se ai “ndodhi sot herët pasi objekti fluturues, i dyshuar të ishte një dron, hyri në hapësirën ajrore të depos dhe ra pranë një prej tankeve”.
Nuk raportohet për viktima në incident, tha ajo. Ekipet e specializuara dhe autoritetet përkatëse filluan menjëherë marrjen e masave të nevojshme dhe sigurimin e vendit, thuhet në deklaratë.
Kompania siguroi qytetarët se operacionet e karburanteve, përfshirë shpërndarjen dhe furnizimin, po vazhdojnë normalisht dhe se incidenti nuk ka ndikuar në funksionimin apo përmbushjen e porosive të planifikuara për pikat e karburantit.
Ai kërkoi hetim të gjithanshëm për rrethanat e ngjarjes, identifikimin e autorëve dhe veprimet e nevojshme ligjore ndaj tyre.
Shënjestrimi vjen pasi qytetet dhe zonat në të gjithë Libinë janë përballur me një mungesë të rëndë karburanti për rreth një javë, duke rezultuar në radhë të gjata në stacionet e shpërndarjes, disa prej të cilave shtrihen më shumë se 5 kilometra, sipas një korrespondenti të Anadolu-t.
Në javën e dytë të gushtit, objektet jetike, përfshirë rezervuarët e magazinimit të naftës, impiantet e shkripëzimit të ujit dhe objektet e prodhimit të energjisë në qytetin e Zawiya, rreth 40 kilometra në perëndim të Tripolit, u vunë nën sulme pothuajse çdo ditë nga dronët e ngarkuar me eksploziv.
Të martën, ministri i Brendshëm dhe kreu i Komitetit të Qeverisë së Unitetit Kombëtar, i ngarkuar me trajtimin e krizës së karburantit dhe gazit, Imad Trabelsi njoftoi mbylljen e 490 pikave të karburantit, duke thënë se hetimet kanë treguar se ato po shfrytëzoheshin në operacionet e kontrabandës.
Ai tha se rreth 365 stacione janë autorizuar të funksionojnë bazuar në nevojat aktuale.
Trabelsi shtoi se komiteti do të vazhdojë përpjekjet për të luftuar manipulimin e karburantit dhe shitjen e tij në tregun e zi, duke thënë se ata që përfitojnë nga operacione të tilla bëjnë fitime në kurriz të qytetarëve libianë dhe ekonomisë kombëtare.
Libia është përballur me një krizë politike mes pranisë së dy qeverive rivale.
E para është Qeveria e Unitetit Kombëtar, e kryesuar nga Abdul Hamid Dbeibeh dhe me qendër në Tripoli, e cila administron Libinë perëndimore. I dyti drejtohet nga Osama Hamad, i emëruar nga Dhoma e Përfaqësuesve në fillim të vitit 2022 dhe me qendër në Bengazi, e cila administron Libinë lindore dhe pjesën më të madhe të jugut të vendit.