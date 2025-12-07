Lidere gra dënojnë luftën në Gaza, bëjnë thirrje për solidaritet në “Deklaratën e Stambollit për Gazën”

Lidere gra nga vende të ndryshme, pjesëmarrëse në Samitin Ndërkombëtar të Grave në Qeverisjet Vendore në Stamboll, kanë nënshkruar “Deklaratën e Stambollit për Gazën”, duke dënuar luftën gjenocidale të Izraelit dhe duke shprehur solidaritet me popullin palestinez.
Samiti, i organizuar nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK), mblodhi kryetare bashkish, anëtare këshillash bashkiakë dhe administratore lokale nga shumë shtete.
Në deklaratë thuhet se gratë në pushtetin vendor, si lidere komuniteti, nëna dhe zyrtare publike, po ngrejnë një zë të përbashkët moral, të frymëzuar nga qëndrimi i qartë i Turqisë në mbështetje të çështjes palestineze.
Dokumenti dënon me ashpërsinë më të madhe gjenocidin në Gaza dhe sulmet ndaj civilëve në territoret e pushtuara, të cilat kanë vrarë e plagosur gra, fëmijë, të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuara.
Theksohet se mbrojtja e civilëve, garantimi i ndihmave dhe respektimi i ligjit ndërkombëtar janë detyrime që u takojnë të gjitha palëve.
Deklarata shpreh se shkatërrimi i qëllimshëm i shtëpive, shkollave, spitaleve dhe infrastrukturës jetike të Gazës është një katastrofë humanitare dhe një goditje ndaj dinjitetit e të ardhmes së një populli.
Ajo nënvizon se gratë e shohin qartë ndikimin gjinor të luftës dhe okupimit dhe se barrat më të rënda bien mbi gratë e fëmijët. Megjithatë, gratë palestineze mbeten shtylla të palëkundura të komuniteteve të tyre.
Sipas deklaratës, udhëheqja e grave duhet të drejtojë të gjitha përpjekjet e ndihmës dhe rimëkëmbjes, duke theksuar se pa pjesëmarrjen kuptimplotë të grave në çdo nivel, paqja e qëndrueshme nuk është e mundur.
Solidaritet nga qyteti në qytet
Deklarata vë në dukje se qytetet nuk janë thjesht hapësira fizike, por komunitete të gjalla të formuara nga kujtesa, kultura dhe historia.
Pushteti vendor ka një rol të rëndësishëm plotësues përkrah shteteve dhe organizatave ndërkombëtare, thuhet në dokument.
Nënshkrueset shprehën vendosmërinë për të forcuar solidaritetin ndërmjet qyteteve dhe grave lidere me bashkitë në Gaza dhe mbarë Palestinën — përtej ndihmave materiale, duke ndërtuar edhe ura morale, psikologjike dhe shpirtërore.
Deklarata u bën thirrje institucioneve ndërkombëtare për veprim urgjent dhe kërkon arritjen e një zgjidhjeje të drejtë e të qëndrueshme me dy shtete, që garanton sigurinë dhe dinjitetin e popullit palestinez.
Si një komunitet transnacional grash lidere, nënshkrueset zotohen të mbajnë Gazën e Palestinën në qendër të axhendave vendore, politike dhe sociale.
“Ne do të qëndrojmë për drejtësi, mëshirë, solidaritet dhe shpresë,” thuhet në deklaratë, duke shtuar se gratë do të ndihmojnë jo vetëm në rindërtimin e qyteteve, por edhe të besimit, dinjitetit dhe një paqeje të drejtë. /mesazhi