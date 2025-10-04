Liderët e Ballkanit Perëndimor do të takohen të hënën në Durrës

Takimi i udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor, këtë vit do të organizohet të hënën në Durrës – nën moton “Interesa të përbashkëta, angazhim i përbashkët për një të ardhme të përbashkët: Së bashku drejt BE-së”.
“Përveç çështjes së perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, takimi do të fokusohet edhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal”, njoftuan organizatorët.
Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor do të takohen të hënën në Durrës, Shqipëri, në samitin e Iniciativës Brdo-Brioni, dhe tema kryesore do të jetë perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor, me një fokus të veçantë në Planin e Rritjes së rajonit.
Procesi Brdo-Brioni është një iniciativë e përbashkët slloveno-kroate e nisur në vitin 2013, dhe anëtarët e saj janë Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.
Samiti në Durrës organizohet nga presidentët e Sllovenisë dhe Kroacisë, Nataaa Pirc Musar dhe Zoran Milanovic, dhe drejtohet nga presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj.
Në takimin në Shqipëri, është konfirmuar pjesëmarrja e presidentit të Malit të Zi Jakov Milatovic, anëtarëve të Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic dhe Zeljko Komsic, presidentes së Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vucic.
Iniciativa Brdo-Brijuni synon të nxisë bashkëpunimin e ndërsjellë dhe të lehtësojë përpjekjet e vendeve të rajonit në rrugën e tyre drejt BE-së.
Pjesëmarrësit në samit do t’i kushtojnë vëmendje të veçantë zbatimit të planit të BE-së – për rritjen ekonomike në Ballkanin Perëndimor – i cili u mundëson vendeve të rajonit të integrohen, gradualisht në BE dhe sjell përfitime konkrete për qytetarët e tyre.
Për këtë qëllim, BE ka krijuar një instrument financiar për periudhën 2024-2027 me vlerë 6 miliardë euro.
Maqedonia e Veriut pritet të marrë mbi 750 milionë euro nga Plani i Rritjes së Ballkanit Perëndimor të BE-së deri në fund të vitit 2027, Kosova 880 milionë euro, Shqipëria 920 milionë euro, Serbia mbi 1,5 miliardë euro, Mali i Zi 380 milionë euro dhe Bosnjë-Hercegovina rreth 900 milionë euro – pasi Komisioni Evropian ua uli fondet me 10% për shkak të vonesave në plan.
Takimet në kuadër të nismës Brdo-Brijuni janë zhvilluar çdo vit – që nga viti 2013.
Vitin e kaluar, ai u organizua në Mal të Zi, ku udhëheqësit theksuan – në një deklaratë të përbashkët – rëndësinë e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal dhe u zotuan për reforma të mëtejshme, forcimin e dialogut strategjik me BE-në dhe zbatimin e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.