Liderët evropianë kritikohen për mungesë veprimesh ndaj Izraelit

Një opinion i botuar në Times of Malta kritikon ashpër liderët evropianë për mungesën e masave konkrete kundër Izraelit dhe kryeministrit Benjamin Netanyahu pas sulmit të 7 tetorit.
Autori Colm Regan shkruan se përveç deklaratave të shumta, Bashkimi Evropian nuk ka ndërmarrë asnjë hap domethënës për të sanksionuar Izraelin, pavarësisht historisë së njohur të regjimit dhe ideologjisë së shpallur të qeverisë së tij.
Ndërkohë që ai e cilëson si të qartë bashkëfajësinë e SHBA-së në luftën në Gaza, Regan thekson se nga BE-ja pritet më shumë, duke e akuzuar atë për dështim në mbrojtjen e parimeve dhe përgjegjësive të saj.
“Jemi shërbyer në mënyrë të mjerueshme prej tyre,” përfundon autori. /mesazhi