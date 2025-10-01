Liderët evropianë takohen në Kopenhagë mes tensioneve në rritje të sigurisë

Udhëheqësit e Bashkimit Evropian (BE) u mblodhën në Kopenhagë për të adresuar çështjet urgjente rreth mbrojtjes, sigurisë së Ukrainës dhe sanksioneve ndaj Rusisë, transmeton Anadolu.
Bisedimet përqendrohen në rritjen e forcës ushtarake të Evropës, përdorimin e aseteve të ngrira ruse për Ukrainën dhe avancimin e përpjekjes së Kievit për anëtarësim në BE.
Siguria rreth samitit është e rreptë, me mediat daneze që raportojnë se masat e sigurisë të marrë në Kopenhagë janë më të mëdhatë që nga Konferenca e OKB-së për Ndryshimet Klimatike në vitin 2009.
– Forcimi i mbrojtjes
Në krye të agjendës janë aftësitë mbrojtëse të Evropës. Propozimet përfshijnë një “mur dronësh” përgjatë kufirit lindor të BE-së dhe mekanizma të rinj për të forcuar mbrojtjen kolektive. Udhëheqësit duhet të vendosin nëse projekte të tilla duhet të drejtohen nga Komisioni Evropian apo t’u lihen shteteve anëtare individuale.
Një çështje tjetër kyçe është mbështetja për Ukrainën. Komisioni Evropian ka propozuar zhbllokimin e aseteve ruse të sanksionuara për një “kredi dëmshpërblimi” prej 140 miliardë eurosh për Kievin. Plani do t’i jepte Ukrainës kredi pa interes, e cila do të paguhet pasi të zgjidhen dëmshpërblimet pas konfliktit.
Megjithatë, plani përballet me pengesa, pasi Hungaria dhe Sllovakia pritet të kundërshtojnë, ndërsa Belgjika ka ngritur shqetësime pasi pjesa më e madhe e kapitalit të ngrirë rus mbahet në institucionet e saj financiare.
Udhëheqësit gjithashtu do të debatojnë për aplikimin e Ukrainës për t’u bashkuar me BE-në. Aktualisht, bisedimet e pranimit kërkojnë marrëveshje unanime nga të 27 vendet anëtare, por kundërshtimet e Hungarisë vazhdimisht kanë penguar progresin.
Paketa e fundit e sanksioneve të BE-së kundër Rusisë është në diskutim. Ajo synon institucionet financiare dhe kompanitë e energjisë, por edhe një herë ngurrimi i Hungarisë mund të jetë pengesë.
Danimarka do të presë të enjten një samit më të gjerë të Komunitetit Politik Evropian.
E nisur në vitin 2022 pas një propozimi nga presidenti francez, Emmanuel Macron, Komuniteti Politik Evropian bashkon vendet evropiane për të koordinuar çështje të tilla si siguria, energjia, infrastruktura dhe migracioni.