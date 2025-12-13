Lideri i Koresë së Veriut mirëpret trupat që kthehen nga Rusia në luftën e Ukrainës

Koreja e Veriut ka mbajtur një ceremoni mirëseardhjeje për trupat që ktheheshin nga rajoni perëndimor Kursk i Rusisë, pas përfundimit të një misioni pastrimi të minave gjatë luftës në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Sipas Agjencisë Qendrore Koreane të Lajmeve, lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong Un mirëpriti ushtarët në Phenian në ceremoni dhe i bëri homazhe nëntë ushtarëve që u vranë gjatë vendosjes.
Në muajin gusht, Pheniani dërgoi rreth 1 mijë trupa inxhinierike në Kursk për të ndihmuar forcat ruse në pastrimin e minave të vendosura gjatë luftimeve me trupat ukrainase.
Sipas agjencisë së spiunazhit të Koresë së Jugut, vendosja pasoi një dërgim të mëparshëm të rreth 15 mijë trupave luftarake të Koresë së Veriut për të mbështetur përpjekjet e luftës së Rusisë.
Ajo pretendoi se Pheniani humbi 2 mijë trupa në luftë.
Në një fjalim, Kim shprehu lehtësim se shumica janë kthyer shëndoshë e mirë në shtëpi, ndërsa e përshkroi humbjen e nëntë ushtarëve si “zemërthyese”.
Ai vlerësoi “heroizmin dhe profesionalizmin” e regjimentit, duke theksuar se trupat e kryen misionin e tyre në një “mjedis të ashpër luftimi”, ku çdo hap përfshinte rrezik.
Kim tha se inxhinierët transformuan zona të mëdha të kontaminuara nga minat në zona të sigurta në më pak se tre muaj, duke ia atribuuar këtë arritje disiplinës dhe unitetit kolektiv, në vend të bëmave individuale.
Ai theksoi përkushtimin ideologjik të ushtarëve, shoqërinë mes tyre dhe gatishmërinë e ushtarëve për t’i vënë shokët e tyre në plan të parë, edhe në kushte kërcënuese për jetën.