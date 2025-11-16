Lideri palestinez Abbas mbush 90 vjeç

Presidenti i Autoritetit Palestinez, Mahmoud Abbas, festoi të shtunën ditëlindjen e 90-të, ndërsa Autoriteti Palestinez ruan ende kontroll në disa zona të vogla të Bregut Perëndimor të okupuar, por mbetet i marginalizuar dhe i dobësuar nga Izraeli.
Abbas është presidenti i dytë më i vjetër në detyrë në botë, pas Paul Biya-s 92-vjeçar të Kamerunit, dhe ka qëndruar në detyrë për 20 vjet pa mbajtur zgjedhje pothuajse asnjëherë. Dobësia e tij, thonë kritikët, ka lënë palestinezët pa udhëheqje në një kohë kur ata përballen me një krizë ekzistenciale.
“Ka futur kokën në rërë dhe nuk ka marrë asnjë iniciativë,” tha Khalil Shikaki, drejtues i kompanisë palestineze për sondazhe dhe hulumtime. “Legjitimiteti i tij u shter shumë kohë më parë. Ai është bërë një barrë për partinë e tij dhe për palestinezët në tërësi.”
Një sondazh i kryer nga organizata e Shikaki-t në tetor tregoi se 80 për qind e palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe Gaza duan që Abbas të japë dorëheqjen.
Për shumë palestinezë, Autoriteti Palestinez shihet si një nënkontraktues i okupimit, duke shtypur kundërshtarët ndërsa Izraeli zgjerohet duke marrë më shumë pjesë të Bregut Perëndimor.
“Ka zgjedhur të ecë dorë për dore me okupimin izraelit, edhe pse [Izraeli] vepron për ta bërë më të dobët dhe më të brishtë,” tha Abdaljawad Omar, profesor asistent i filozofisë dhe studimeve kulturore në Universitetin Birzeit të Bregut Perëndimor. /mesazhi