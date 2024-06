Lideri serb i Bosnjës: Etniteti serb do të mbajë referendum për pavarësinë

Lideri serb i Bosnjës, Milorad Dodik, ka bërë të ditur se një referendum për pavarësinë e entitetit të Republikës Srpska do të mbahet në një datë që do të përcaktohet më vonë, raporton Anadolu.

“Ka një vendim për dorëzuar, por ende nuk është caktuar një ditë specifike. Duhet të bëhen më shumë kërkime, duhet të përfundojë analiza. Ne do të donim ta bëjmë tani, por janë dy palë të tjera të përfshirë në këtë çështje. Natyrisht, duhet kohë”, tha Dodik në një intervistë për agjencinë ruse të lajmeve TASS në margjinat e Forumit Ekonomik në Shën Petersburg të Rusisë.

Dodik tha se qëndrimi brenda Bosnjë e Hercegovinës është “sinonim i humbjes së kohës dhe mundësive” për Republikën Srpska, një nga dy etnitetet që përbëjnë vendin, së bashku me Federatën e Bosnjë e Hercegovinës, bazuar në Marrëveshjen e Dejtonit të vitit 1995.

Ai tha se pavarësisht lëvizjes së premtuar, e cila do të ndante vendin në një rajon famëkeq të ndarë, serbët nuk duan të krijojnë destabilitet.

“Ne i propozuam Bosnjë e Hercegovinës tërheqjen tonë nga vendi, për të përfunduar Marrëveshjen e Dejtonit. Ne po ecim në këtë drejtim”, tha Dodik.

Dodik gjithashtu tha se Republika Srpska mund t’i bashkohet Serbisë, fqinjit të saj më të madh në lindje, pas shkëputjes së saj të parashikuar nga Bosnjë e Hercegovina.

“Po, me shumë mundësi do të ishte e natyrshme, absolutisht e justifikuar historikisht, që vendet ku shumica e popullsisë përfaqësohet nga populli serb do të bashkoheshin në një strukturë dhe komunitet të vetëm, por kjo është detyrë e gjeneratave të ardhshme dhe vendimeve politike të të dy vendeve”, tha Dodik.

Ai përmendi si shembull ribashkimin e Gjermanisë Lindore dhe Perëndimore në vitin 1990.

Marrëveshja e Dejtonit, e nënshkruar në vitin 1995, i dha fund Luftës së Bosnjës duke krijuar një kornizë për paqen në Bosnjë e Hercegovinë. Ajo ndau vendin në dy etnitete, Federata e Bosnjë e Hercegovinës dhe Republika Srpska, nën një qeveri qendrore me një presidencë të ndryshueshme me rradhë midis boshnjakëve, kroatëve dhe serbëve, si dhe përfshin dispozita për të drejtat e njeriut dhe kthimin e refugjatëve.