Lieberman mbështet Eisenkotin për kryeministër të Izraelit, përjashton koalicionin me Netanyahun

Lideri i opozitës izraelite, Avigdor Lieberman deklaroi sot se do të rekomandojë Gadi Eisenkotin për formimin e qeverisë së ardhshme, duke përjashtuar mundësinë e bashkimit me një koalicion të kryeministrit Benjamin Netanyahu apo mbështetjen e një qeverie të pakicës, transmeton Anadolu.
Duke folur sot në një konferencë për media në Modi’in, në Izraelin qendror, Lieberman tha se partia e tij “Yisrael Beiteinu” do ta rekomandojë Eisenkotin, liderin e partisë Yashar, për kryeministër dhe do ta mbështesë Yair Lapidin për kryetar të Parlamentit (Knessetit), raportoi gazeta “The Jerusalem Post”.
“Unë nuk do të jem pjesë e një qeverie me Netanyahun”, tha Lieberman duke shprehur kundërshtimin e tij ndaj formimit të një qeverie të pakicës. Ai paralajmëroi se një qeveri e tillë mund të rrëzohet brenda një viti dhe t’i hapë rrugën rikthimit të Netanyahut në pushtet.
Lieberman pranoi se partitë opozitare kishin arritur rezultate dukshëm më të dobëta sesa pritej në zgjedhje. “Opozita pësoi një dështim të thellë në zgjedhje. Fitimi i 48 vendeve ishte shumë më pak nga sa prisnim”, tha ai duke ia atribuar përgjegjësinë Eisenkotit dhe ekipit të tij.
Lieberman njoftoi se partia e tij do ta mbështesë Lapidin për kryetar të Knessetit, kur parlamenti i sapozgjedhur të mblidhet më 10 nëntor. “Ne do ta mbështesim kandidaturën e Yair Lapidit për kryetar të Knessetit”, tha ai.
Ai bëri të ditur se deputetët e opozitës do të përpiqen të zëvendësojnë kryetarin aktual, Amir Ohana, anëtar i partisë Likud të Netanyahut, duke e akuzuar atë për shkelje të rregullave parlamentare.