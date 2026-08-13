Liga Arabe dënon sulmin e kolonëve izraelitë ndaj kompleksit të xhamisë Al-Aksa

Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, Nabil Fahmy ka dënuar sulmin me forcë në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa të qindra kolonëve izraelitë, nën mbrojtjen e policisë izraelite në Jerusalemin Lindor të pushtuar dhe kryerjen e lutjeve hebraike atje.
Në një deklaratë, tw cituar nga Al Jazeera Fahmy tha se e konsideronte këtë veprim si një “shkelje flagrante të shenjtërisë së xhamisë, të ligjit ndërkombëtar dhe të rezolutave të legjitimitetit ndërkombëtar”.
Ai shtoi se e mban “pushtimin izraelit plotësisht përgjegjës për këto shkelje” dhe i bëri thirrje “bashkësisë ndërkombëtare, përfshirë Këshillin e Sigurimit, të marrë përsipër përgjegjësitë e saj dhe të ofrojë mbrojtje për popullin palestinez dhe vendet e tyre të shenjta”.
Lutjet nuk lejohen për jo-muslimanët në këtë vend si pjesë e marrëveshjes së status quo-së , në fuqi që nga viti 1967, në qytetin që është i shenjtë për tre fetë abrahamike, megjithëse hebrenjve u lejohet të vizitojnë kompleksin.
Për myslimanët, kompleksi është vendi i tretë më i shenjtë i Islamit. /teve1