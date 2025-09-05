Liga Arabe mbështet forca ndërkombëtare në Gaza pas luftës

Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe, Ahmed Aboul Gheit, deklaroi se shtetet arabe janë të gatshme të pranojnë një prani arabe brenda forcave ndërkombëtare në Gaza në fazën pasluftës. Ai tha se Presidenti palestinez Mahmoud Abbas ka shprehur gatishmërinë për ta miratuar këtë opsion, ndërsa Egjipti po mbështet propozimin.
Ministrat arabë theksuan se planet izraelite shkojnë përtej luftës në Gaza dhe synojnë zhdukjen e çështjes palestineze përmes zhvendosjes dhe aneksimit të Bregut Perëndimor. Ata përcaktuan dy prioritete: ndalimin e fushatës gjenocidale të Izraelit dhe ruajtjen e projektit të shtetësisë palestineze.
Liga miratoi një rezolutë të paraqitur nga Egjipti dhe Arabia Saudite që riafirmon sovranitetin arab, refuzon kërcënimet izraelite dhe nënvizon se zgjidhja me dy shtete mbetet rruga e vetme për paqe.
Konflikti në Gaza ka hyrë në ditën e 700-të, me mbi 64,000 palestinezë të vrarë, ndërsa Izraeli përballet me akuza për krime lufte dhe gjenocid në gjykatat ndërkombëtare. /mesazhi