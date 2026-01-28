Liga e Kampionëve: Mourinho kualifikon Benficën dhe e lë Real Madridin jashtë top 8

Jose Mourinho me Benficën e kanë shkaktuar senzacionin më të madh të mbrëmjes duke e mposhtur Real Madridin në kuadër të xhiros së shtatë të fazës së ligës, në Ligën e Kampionëve.
Në një duel të jashtëzakonshëm në stadiumin “Da Luz” në Lisbonë, Mourinho udhëhoqi një skuadër të talentuar ndaj ish-ekipit, duke shkaktuar një nga befasitë e mbrëmjes, në ndeshjet e fundit të fazës së ligës.
Triumfi prej 4:2 ishte i mjaftueshëm për portugezët për të vazhduar tutje pasi skuadra përfundoi me vetëm 9 pikë, në pozitën e 24-të dhe vendimtar ishte vetëm goldallimi, -2 gola, falë golit në minutën e tetë shtesë, nga portieri Trubin.
Humbja prej 4:2 i kushtoj “Los Blancos” të cilët u larguan nga top tetëshja e ekipeve më të mira dhe fati i skuadrës tani varet nga ndeshjet e Play-Offit.