Parlamenti i Italisë ka miratuar një ligj të diskutueshëm për antisemitizmin, duke shkaktuar debate të nxehta mbi Gazën dhe fashizmin dhe duke ekspozuar përçarjet brenda opozitës, transmeton Anadolu.
Dhoma e Deputetëve e miratoi legjislacionin me 147 vota pro, të mbështetur nga koalicioni qeverisës i qendrës së djathtë dhe Italia Viva, duke përfunduar miratimin e tij parlamentar, raportoi agjencia italiane e lajmeve ANSA të martën vonë.
Ligji miraton zyrtarisht përkufizimin e antisemitizmit nga Aleanca Ndërkombëtare e Përkujtimit të Holokaustit (IHRA), duke përfshirë shembuj që lidhen me kritikat ndaj Izraelit, por nuk prezanton vepra të reja penale.
Partitë e opozitës kërkuan të zëvendësonin përkufizimin e IHRA-s me “Deklaratën e Jerusalemit mbi Antisemitizmin”, e cila nuk i referohet në mënyrë të qartë Izraelit, por amendamentet e tyre të propozuara u refuzuan.
Tensionet u përshkallëzuan kur ligjvënësi i Vëllezërve të Italisë, Mauro Malaguti, përmendi rritjen e shifrave të lindjeve në Gaza për të sfiduar akuzat për gjenocid.
Kreu i Partisë Liberale Demokratike, Luigi Marattin, gjithashtu e hodhi poshtë karakterizimin, duke thënë: “Të thuash se ka pasur gjenocid në Gaza të bën gënjeshtarë, jo antisemitë”.
Nicola Fratoianni, kreu i Aleancës së të Gjelbërve dhe të Majtës, i dënoi vërejtjet e Malagutit si një “faqe të errët” në historinë parlamentare dhe kërkoi që ai të turpërohej.
Një tjetër përballje shpërtheu kur ligjvënësi Rossano Sasso vlerësoi ministrin e epokës fashiste, Giovanni Gentile.
Ligjvënësi i Partisë Demokratike, Gianni Cuperlo, i denoncoi vërejtjet si një turp për parlamentin, duke bërtitur: “Heshtni gojën, fashistë”.
Legjislacioni gjithashtu krijon një koordinator kombëtar për të luftuar antisemitizmin, një strategji trevjeçare dhe një bazë të dhënash për të monitoruar incidentet antisemite dhe krimet e urrejtjes.