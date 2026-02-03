Ligji ndërkombëtar në ‘pikë kritike’ për shkak të konflikteve, sipas një sondazhi

Një sondazh mbi 23 konflikte globale ka nxjerrë në pah se mbi 100,000 civilë janë vrarë gjatë 18 muajve të fundit, ndërsa respektimi i ligjit ndërkombëtar humanitar ka arritur një “pikë kritike”.
Sondazhi “War Watch”, i kryer nën mbikëqyrjen e Akademisë së Gjenevës për Ligjin Humanitar Ndërkombëtar dhe të Drejtat e Njeriut, përfshin periudhën nga korriku 2024 deri në fund të vitit 2025. Raporti e thekson luftën në Gaza si një nga zonat më shqetësuese në këtë “epidemi” dhune, ndërsa gjithashtu evidenton shkelje të rënda në Sudan.
Autori kryesor, Stuart Casey-Maslen, tha: “Krimet e mizorisë po përsëriten sepse ato të mëparshmet u toleruan. Veprimet – ose mosveprimet – tona do të përcaktojnë nëse ligji humanitar ndërkombëtar do të zhduket krejtësisht.”
Në Gaza, autoritetet lokale raportojnë se që nga pushtimi izraelit i Rripit të Gazës në tetor 2023 janë vrarë 18,592 fëmijë dhe 12,400 gra. Popullsia e përgjithshme e zonës është zvogëluar me rreth 254,000 persona, një rënie prej 10.6 për qind krahasuar me parashikimet para konfliktit, duke e bërë atë një nga konfliktet më vdekjeprurëse në botë. Edhe pas një armëpushimi të arritur në fund të vitit të kaluar, viktimat civile kanë vazhduar.
Në Sudan, pas rënies së qytetit El-Fasher në tetor 2025, janë raportuar raste të shumta të dhunimeve kolektive nga forcat Rapid Support Forces (RSF), përfshirë në prani të të afërmve.
Sondazhi thekson: “Ne nuk e dimë saktësisht sa civilë janë vrarë gjatë konflikteve të armatosura në 2024 dhe 2025, por numri është mbi 100,000 në secilin prej dy viteve.” Ai shton se shkeljet e rënda të ligjit humanitar ndërkombëtar janë kryer “në një shkallë të madhe dhe me impunitet të shfrenuar”.
Raporti u bën thirrje shteteve të respektojnë Konventat e Gjenevës dhe ligjet e konfliktit të armatosur, duke mbrojtur civilët në çdo rrethanë. Ai propozon edhe disa masa politike për të zvogëluar numrin e viktimave, përfshirë ndalimin e eksportit të armëve në vende ku ekziston rrezik i qartë se ato do të përdoren për shkelje serioze të ligjit humanitar, kufizimin e përdorimit të dronëve dhe inteligjencës artificiale në zona civile, si dhe ndalimin e bombave të pashënjestruara apo artilerisë të pasaktë.
Sondazhi kërkon gjithashtu “ndjekjen sistematike të krimeve të luftës” dhe thotë se Bashkësia Ndërkombëtare duhet të ofrojë më shumë mbështetje politike dhe financiare për Gjykatën Ndërkombëtare Penale. /mesazhi