Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka paralajmëruar hartimin e një draftligji të ri për Dhomat e Specializuara të Kosovës, duke bërë të ditur se drafti pritet të jetë gati javën e ardhshme.
Duke folur në Kuvendin e Kosovës, gjatë diskutimit për rishqyrtimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, Kurti tha se ligji paraprak nuk është i mjaftueshëm dhe se vendit i duhet një zgjidhje që do të ketë efekt në praktikë.
Ai fillimisht theksoi se qëndrimi i tij ndaj Gjykatës Speciale nuk ka ndryshuar që nga pranvera e vitit 2015, duke e cilësuar atë si gjykatë të pazakonshme.
“Pikë së pari, unë, si kryeministër i Kosovës dhe si kryetar i VV-së, nuk kam ndryshuar fare qëndrim për Dhomat e Specializuara apo Gjykatën Speciale që nga pranvera e vitit 2015. Mendimi dhe qëndrimi im është i njëjtë. Konsideroj që kjo Gjykatë Speciale është e pazakonshme, aq e pazakonshme saqë edhe termi sui generis duket i ngushtë. Herë sillet si gjykatë vendore e herë si tribunal ndërkombëtar. Është gjykatë monoetnike me mungesë transparence”, deklaroi Kurti.
Kryeministri foli edhe për arsyet që, sipas tij, kishin çuar në iniciimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, duke thënë se nismëtarët kishin pasur qëllime të mira, por se vendimi ishte nxitur edhe nga indinjata dhe zhgënjimi me aktgjykimin e 16 shtatorit ndaj katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
“Iniciuesit e Ligjit për Dhomat e Specializuara besoj që kanë pasur qëllime të mira. Ka ardhur edhe nga indinjata e thellë dhe zhgënjimi me aktgjykimin e 16 shtatorit. Dhe rezultoi me një dënim shumë të lartë prej 81 vjetësh burgim për katër ish-krerët e UÇK-së. Natyrisht që duhet ta përmendim se ku janë rrënjët e kësaj Gjykate Speciale”, u shpreh ai.
Kurti u ndal edhe te procesi gjyqësor në shkallën e dytë, duke thënë se në procedurën e apelit duhet të trajtohet çështja e ndërmarrjes së përbashkët kriminale, të cilën ai e lidhi me krijimin e një strukture paralele me Shtabin e Përgjithshëm të UÇK-së.
“Në apel duhet të trajtohet e ashtuquajtura ndërmarrje e përbashkët kriminale, që krijon iluzionin e një strukture paralele me Shtabin e Përgjithshëm të UÇK-së. Por, ne jemi të bindur që korrigjimi i aktgjykimit të 16 shtatorit duhet të ndodhë dhe do të ndodhë në shkallën e dytë, në apel. Dhe kjo do të jetë diku në vitin 2027”, deklaroi Kurti.
Ai foli edhe për Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, duke thënë se ai ishte hartuar shpejt pas pakënaqësisë me aktgjykimin, ndërsa tregoi se kishte shprehur rezerva për atë nismë.
“Nga pakënaqësia lidhur me atë aktgjykim erdhi edhe shkrimi i shpejtë i atij ligji, për të cilin ne patëm shprehur rezervat tona. Nuk dyshoj në qëllimin e mirë, por nuk mjafton. Duhet të kemi sukses, duhet të dalim fitimtarë. Na duhet një ligj që nuk kthehet mbrapsht, nuk anulohet, por një ligj që ka efekt në praktikë”, tha kryeministri.
Në fund, Kurti bëri të ditur se Grupi Punues për Strategjinë pritet ta prezantojë draftin e parë javën e ardhshme, ndërsa institucionet dhe partitë politike janë të përfaqësuara në këtë grup.
“Ne presim që javën e ardhshme Grupi Punues për Strategjinë ta sjellë draftin e parë. Ju e dini që në këtë grup janë të përfaqësuara të gjitha institucionet relevante dhe partitë politike. Janë angazhuar edhe ekspertë juridikë për t’i ndihmuar ata. Këta ekspertë po e ndihmojnë Grupin Punues dhe ne e presim strategjinë javën e ardhshme.
Nga disa prej këtyre dhe ekspertë të tjerë, presim që javën e ardhshme të na sjellin draftin e ri të një ligji përkatës për Dhomat e Specializuara”, përfundoi Kurti.