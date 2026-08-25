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Ligjvënësi izraelit shkatërron memorialin palestinez në Bregun Perëndimor të pushtuar

Ligjvënësi izraelit, Tzvi Succot, të martën shkatërroi një memorial që mban emrat e palestinezëve të vrarë në fshatin Madama të Bregut Perëndimor të pushtuar, në prani të ushtarëve izraelitë, transmeton Anadolu.

Succot, anëtar i partisë së ekstremit të djathtë Sionizmi Fetar, publikoi në platformën X një fotografi ku shihet duke përdorur një çekiç të madh për të goditur memorialin në fshatin në jug të Nablusit.

Ai tha se gjatë javëve të fundit i kishte bërë vazhdimisht thirrje ushtrisë izraelite që të hiqte ato që i cilësoi si “memoriale terroriste” në të gjithë zonën.

“Shpresoj shumë që kjo të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur”, tha ai.

Pamjet video të shpërndara në rrjetet sociale treguan gjithashtu Succot duke shkatërruar memorialin në prani të ushtarëve izraelitë.

E përditshmja izraelite Yedioth Ahronoth raportoi se Succot kishte kërkuar leje më shumë se një muaj më parë për të vizituar fshatrat palestineze dhe se kërkesa e tij ishte miratuar disa ditë më parë.

Gjatë vizitës, e cila zgjati rreth gjysmë ore, Succot dëmtoi memorialin, raportoi gazeta.

Ushtria izraelite pretendoi se nuk ishte informuar paraprakisht se ligjvënësi kishte ndërmend të shkatërronte monumentin.

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