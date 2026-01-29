Lindjet në Korenë e Jugut rriten me ritmin më të shpejtë në 18 vjet, si pasojë e rritjes së martesave

Lindjet në Korenë e Jugut kanë shënuar rritjen më të shpejtë në 18 vitet e fundit, kryesisht si rezultat i rritjes së numrit të martesave, tregojnë të dhënat më të fundit zyrtare.
Sipas statistikave, gjatë 11 muajve të vitit të kaluar janë lindur gjithsej 233.708 foshnja, një rritje e dukshme krahasuar me vitet e mëparshme, kur vendi po përballej me rënie të vazhdueshme të lindshmërisë.
Megjithatë, pavarësisht këtij përmirësimi, Koreja e Jugut vazhdon të përjetojë rënie natyrore të popullsisë, pasi numri i vdekjeve mbetet më i lartë se ai i lindjeve. Autoritetet theksojnë se kjo rritje, ndonëse inkurajuese, nuk mjafton ende për të përmbysur trendin afatgjatë të plakjes së popullsisë dhe tkurrjes demografike.
Ekspertët e lidhin rritjen e lindjeve me shtimin e martesave pas periudhës së pandemisë, si dhe me disa masa mbështetëse ekonomike dhe sociale, por paralajmërojnë se nevojiten politika afatgjata për të siguruar stabilitet demografik në të ardhmen. /mesazhi