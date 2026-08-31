Lionel Messi i jep fund karrierës si futbollist me Argjentinën

Ylli i futbollit, Lionel Messi, i ka dhënë fund karrierës ndërkombëtare me Argjentinën.
Messi e bëri publik vendimin të hënën.
Messi ka shkruar se nuk do ta vesh më fanellën e Argjentinës dhe tani e tutje do të jetë një tifoz tjetër i Argjentinës.
“Pas gjithë kësaj kohe që nga finalja dhe pasi e kam menduar shumë, dua t’ju njoftoj të gjithëve se po tërhiqem nga Kombëtarja”, shkruan Messi.
“Ka qenë një vendim që më ka dhembur dhe ende më dhemb thellë brenda meje, por e kuptoj se ky është momenti i duhur”, shprehet Messi.
Kapiteni i Argjentinës thekson se gjatë gjithë karrierës së tij me kombëtaren ka dhënë gjithçka për fanellën e vendit të tij, jo vetëm gjatë viteve të fundit, kur Argjentina arriti sukseset më të mëdha, por edhe në periudhat më të vështira.
“Betohem se gjithmonë kam dhënë gjithçka, jo vetëm në këto vitet e fundit kur fituam gjithçka, por edhe më parë. Gjithmonë kam luftuar dhe kam dhënë gjithçka për këtë fanellë, për t’ju sjellë lumturi dhe për t’ju bërë krenarë që jeni argjentinas përmes futbollit”, shprehet ai.
Ai largohet nga përfaqësuesja si legjendë e Argjentinës. Për Argjentinën i ka luajtur 207 ndeshje, ndërsa i ka shënuar plot 125 gola.
E ka udhëhequr Argjentinën drejt titullit të Kupës së Botës në vitin 2022 dhe drejt finales në Botërorin 2026.
Në “Copa America”, Messi me Argjentnën ka triumfuar në vitin 2021 e 2024.