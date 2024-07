Liqeni i Ujmanit së shpejti me parking për vizitorët

Liqeni i Ujmanit tashmë është kthyer në qendër të atraksionit për shumë qytetarë, të cilët së fundi kanë gjetur momente relaksimi në ditët e nxehta verore.

Liqeni i Ujmanit nuk ka qenë i frekuentuar nga qytetarët, gjersa këtë vit shumë nga ta ditët e nxehta të korrikut i kaluan aty.

Por, të dielën që lamë pas ndodhi një shpërthim në afërsi të këtij liqenit.

Aty po rregullohet një pjesë e rrugës, duke u kthyer në parking për vetura për të gjithë ata që do ta frekuentojnë këtë pjesë të veriut të Kosovës.

Çfarë ndodhi ditën e diel pas shpërthimit, si janë duke u zhvilluar hetimet, a ka ende të arrestuar?

Për të gjithë këto në një intervistë për Telegrafin ka folur zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Veton Elshani.

Ai tha se zona konsiderohet e sigurt dhe ka shtim të patrullimit nga Policia. Elshani tutje njoftoi se Policia është duke hetuar rastin me qëllim të ndriçimit të të gjitha rrethanave.

Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për Mitrovicë veriore, Veton Elshani /Foto: Ridvan Slivova/

“Po të dielën, rreth orës 14:30 ka pasur një shpërthim që ende nuk është përkufizu se çka e ka shkaktuar atë shpërthim. Sidoqoftë, të lënduar në njerëz nuk kemi pas dhe tri vetura kanë qenë të dëmtuara në atë rast.

Ne kemi frekuentim të njerëzve, sidomos ditëve të vikendit, në atë zonë. Zona konsiderohet të jetë e sigurt për momentin, sepse kemi edhe forca të shtuara policore në atë zonë. Sidoqoftë 100 për qind nuk ka siguri. Por, konsiderojmë që me siguri që do të shohim edhe njerëz të tjerë numër më të madh që frekuetojnë atë zonë. Policët janë aty për çdo eventualitet.

Policia ka fillu hetimin lidhur me rastin e fjalë. Kemi pasur disa bastisje, të cilat janë zhvillu lidhur me rastin. Nuk kemi për momentin të dyshimtë, nuk kemi persona të arrestuar. Mirëpo, jemi duke punuar në ndriçim të rastit”, ka thënë Elshani.

Ai tha se komplet zonën e Ujmanit janë duke e menaxhuar.

“E jona është me tregu që ka shtim të numrit të patrullave policore, ka policë të cilët edhe shihen edhe nuk shihen. Menaxhimi i vendit edhe i komplet zonës së Ujmanit bëhet në forma policore, që do të thotë ne jemi duke e kontrollu atë zonë. Përsëri them nuk është 100 për qind e sigurt asgjë, as në këtë moment kur ne flasim këtu, nuk kemi siguri 100 për qind. Sidoqoftë, policia është me numër të madh në atë zonë dhe konsiderojmë që zona mund të konsiderohet e sigurt”, tha ai.

Tutje Elshani tregoi se ditën që ndodhi shpërthimi rreth orës 21:00 kanë kryer një bastisje.

“Nuk mund të themi diçka, çka mund të themi është se atë ditë kemi pasur një bastisje diku në ora 21:00, ndërsa hetimet e tjera, po mendoj veprimet e tjera policore janë në kuadër të hetimeve dhe nuk mund të zbardhim më shumë”, tha ndër të tjera Elshani.