Lituania: Plani i Francës për Evropën nuk mund të zëvendësojë mbrojtjen bërthamore të SHBA-së

Lituania vazhdon të mbështetet te SHBA-ja për parandalimin bërthamor pavarësisht propozimit të Francës për të zgjeruar arsenalin e saj bërthamor dhe për të krijuar një “ombrellë” bërthamore evropiane, tha ministri lituanez i Mbrojtjes, Robertas Kaunas, transmeton Anadolu.
“Ne sigurisht u besojmë Shteteve të Bashkuara”, u tha gazetarëve Kaunas, duke riafirmuar mbështetjen e Vilniusit në garancitë e sigurisë së Washingtonit, raportoi LRT të enjten.
Vërejtjet e tij erdhën disa ditë pasi presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi planet për të forcuar aftësitë bërthamore të Francës dhe për të eksploruar një kuadër evropian të parandalimit bërthamor që përfshin disa vende.
Kaunas tha se lëvizja e Francës për të forcuar parandalimin në Evropë mund të kontribuojë në sigurinë rajonale, por theksoi se kuadri ekzistues i NATO-s mbetet qendror për Lituaninë.
“Franca, SHBA-ja dhe vende të tjera mike po forcojnë të gjitha aftësitë e tyre të parandalimit. Është e mirëpritur që Franca sheh nevojën për të rritur parandalimin në Evropë. Kjo do të thotë siguri më e madhe edhe për Lituaninë”, tha ai.
Presidenti lituanez Gitanas Nauseda sinjalizoi më parë një qëndrim të ngjashëm, duke thënë se iniciativa e Francës mund të plotësojë ombrellën bërthamore të NATO-s, por nuk mund të zëvendësojë mbrojtjen e ofruar nga SHBA-ja.
Kryeministrja lituaneze Inga Ruginiene theksoi se çdo vendim në lidhje me parandalimin bërthamor duhet të koordinohet si me BE-në ashtu edhe me NATO-n.
Kaunas vuri në dukje se Lituania mbetet e mbrojtur sipas angazhimeve të mbrojtjes kolektive të NATO-s dhe paralajmëroi kundër spekulimeve se vendi mund të lihet jashtë ombrellës bërthamore të propozuar nga Franca.
“Ne kemi garanci sigurie dhe kjo është ndoshta gjëja më e rëndësishme. Nëse këto garanci janë nën një flamur apo një tjetër, ka shumë të ngjarë të mos ketë shumë rëndësi. Pika kryesore është se ato ekzistojnë”, tha ajo.
“Nuk duhet ta vlerësojmë një ombrellë duke zvogëluar një tjetër. Të gjitha ombrellat janë të nevojshme dhe gjëja më e rëndësishme është të jemi nën të paktën një”, shtoi ajo.
Propozimi i Macronit do të përfshinte disa vende evropiane, përfshirë Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Poloninë, Holandën, Belgjikën, Greqinë, Suedinë dhe Danimarkën, duke pritur potencialisht forca ajrore strategjike franceze të vendosura në të gjithë Evropën si pjesë e një kuadri të koordinuar parandalimi.