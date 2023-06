Lituania po ndërton kampusin më të madh teknologjik në Evropë

Lituania po ndërton një kampus të madh teknologjik – më të madhin në Evropë – në kryeqytetin Vilnius, pasi duket se do të bëhet kryeqyteti i ri i teknologjisë në Baltikë.

Ndërtuar nga Tech Zity, një projekt infrastrukturor në Lituani, kampusi është një zhvillim prej 100 milionë eurosh që do të përfshijë 55,000 metra katrorë dhe do të strehojë 5,000 punëtorë dixhitalë, tha firma të premten.

Kjo do ta bënte atë më të madh se Stacioni F i Parisit, aktualisht kampusi më i madh fillestar në të gjithë Evropën.

Zhvillimi është frymëzuar nga projektet britanike të rinovimit si Stacioni i energjisë Battersea dhe galeria e artit Tate Modern.

Zhvilluesit e Tech Zity do të rinovojnë një numër fabrikash qepëse në një hapësirë industriale të papërdorur në Qytetin e Ri të Vilniusit, duke ruajtur dyshemetë e zyrave të ngjashme me fabrikën me lartësi tavani prej të paktën 7 metrash.

Projekti synon të inkurajojë punonjësit e teknologjisë së Vilnius që të kthehen në zyrë pas pandemisë. Kompanitë e teknologjisë kanë bërë gjithnjë e më shumë presion që punonjësit e tyre të kthehen në zyrë, në një ndryshim nga tendenca e epokës së pandemisë për të punuar nga shtëpia.

Ekosistemi teknologjik i Lituanisë është rritur në mënyrë dramatike gjatë dekadës së fundit, tha për CNBC Darius Zakaitis, themeluesi i Tech Zity.

“Kur fillova 30 vjet më parë, ishin 200 njerëz në ekosistemin teknologjik të Lituanisë”, tha Zakaitis. “Tani janë 18,000 njerëz”.