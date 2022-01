Liverpool – Arsenal: Statistika, analizë, formacionet e mundshme dhe parashikim për gjysmëfinalen e Carabao Cup

Liverpooli dhe Arsenali do të ndeshen mes vete në ndeshjen e parë të gjysmëfinales së Carabao Cup apo e njohur ndryshe edhe si EFL Cup.

Reds janë nikoqir të Topçinjve në takimin e parë të gjysmëfinales dhe duan ta kryejnë gjysmën e punës për t’u kualifikuar në finale, ku i pret Chelsea.

Vendi: Anfield

Koha: 20:45

Lajme rreth ekipeve

Liverpool

Trent Alexander-Arnold u kthye në stërvitje të martën pasi u testua pozitiv me COVID-19 javën e kaluar, por do të duhet ende të vlerësohet përpara nisjes.

Andy Robertson pësoi një goditje në fitoren e FA Cup kundër Shrewsbury gjatë fundjavës, por pritet të jetë mirë dhe të luajë këtu.

Me Mohamed Salah dhe Sadio Mane në detyrë me kombëtaren dhe Divock Origi ende të lënduar, Jurgen Klopp do të duhet të ndryshojë gjërat në sulm.

Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones ose Takumi Minamino do të startojnë në sulm së bashku me Roberto Firmino dhe Diogo Jota.

Alisson gjithashtu u stërvit të martën, por Caoimhin Kelleher mund të mbajë gjithsesi vendin e tij në portë për ndeshjen e kupës.

Arsenal

Nuno Tavares u tërhoq në pjesën e parë të humbjes së Arsenalit ndaj Nottingham Forest pas një paraqitjeje të dobët dhe sigurisht që nuk do ta fillojë këtë.

Do të jetë interesante të shihet nëse Mikel Arteta qëndron me Bernd Leno në portë apo të kthehet te zgjedhja e parë Aaron Ramsdale.

Arteta do të shpresojë të ketë të dy Emile Smith Rowe dhe Takehiro Tomiasyu pasi të dy humbën humbjen ndaj Forest.

Analizë

Data fillestare për këtë ndeshje të parë gjysmëfinale të Carabao Cup ishte javën e kaluar, por ajo u shty për shkak të një shpërthimi të dyshuar të COVID-19 te ekipi i Liverpoolit. Pas humbjes 1-0 ndaj Nottingham Forest në fundjavë, Arsenali duhet të frikësohet se momenti që kishte ndërtuar tani ka shkuar në Anfield të enjten.

Të dyja skuadrat do të jenë ende të penguara nga mungesat në mesjavë, veçanërisht ato që janë në Kupën e Kombeve të Afrikës, por Reds do të ndihen më të sigurt për shanset e tyre në krahasim me orarin e mëhershëm kur ata ishin pa një numër edhe më të madh lojtarësh.

Arsenali e eliminoi Liverpoolin nga Carabao Cup me penallti sezonin e kaluar, por ata nuk kanë fituar në Anfield në kohën e rregullt që nga viti 2012 kur Lukas Podolski dhe Santi Cazorla i dhanë Topçinjve një fitore 2-0 në Ligën Premier.

Formacionet e mundshme:

Liverpool: Kelleher; Milner, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Chamberlain; Jota, Firmino, Minamino;

Arsenal: Leno; Tomiyasu, White, Gabriel; Xhaka, Odegaard; Saka, Smith-Rowe, Martinelli; Lacazette;

Parashikimi: Liverpool 2-1 Arsenal