Liverpooli s’ndalet, mposht si mysafir Tottenhamin

Liverpooli ka arritur një fitore të madhe në garën e tyre për titull të Premier League.

“Reds”, arritën të mposhtin Tottenhamin me rezultat 3-6 në “Tottenham Hotspur Stadium”.

Golat e ndeshjes u realizuan nga Diaz në minutën e 23-të dhe 85-të të ndeshjes, Mac Allister në minutën e 36-të, Szoboszlai në minutën e 45-të dhe Salah në minutën e 54-të dhe 61-të.

Ndërsa për Tottenhamin shënoi Maddison në minutën e 41-të, Kulusevski në minutën e 72-të dhe Solanke në minutën e 83-të.

Me këtë fitore Liverpooli, mbetet në pozitën e parë me 39 pikë, ndërsa Tottenhami në vend të 11-të me gjithsej 23 pikë.