Lladrovcin nuk e bind dorëheqja e Krasniqit: Nuk po adresohet përgjegjësia e organizimit

Me rastin e mbajtjes së Kuvendit të PDK-së, të paralajmëruar të hënën, Ramiz Lladrovci ka theksuar se “zhvillimet në Kuvendin e PDK-së të hënën do ti ndjek me interesim, duke pritur përgjigjen se cila është rruga e partisë së heronjve tanë të luftës dhe paqes”.
Sipas kryetarit të Drenasit, ende nuk po adresohet përgjegjësia për organizimin e partisë dhe strukturën nëpër degë, për dështimin e opozitës ndaj qeverisjes aktuale, që ai e cilëson si më të keqen që nga çlirimi.
Ai thekson se vepra e tij dhe angazhimi i hershëm politik është i pandashëm nga figurat e njohura të partisë si Hashimi, Kadriu e Jakupi, dhe nuk duhet të keqpërdoret.
Kryetari i Drenasit pret që kandidati për kryetar të prezantojë platformën dhe deklaratën politike, si dhe një kryesi të aftë për të ndalur degradimin e mëtejshëm të shtetit nga qeveria aktuale.