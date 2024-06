Skuadra e Llapit ka mësuar edhe zyrtarisht kundërshtarin e parë në kualifikueset e Europa Leagues.

Ekipi i Tahir Batatinës do të përballet me ekipin nga Polonia, Wisła Kraków në raundin e parë të kualifikimit për në Europa League.

Ndeshja e parë do të luhet me 11 korrik, teksa ndeshja e kthimit me 18 korrik.