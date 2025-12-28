Lojtarët e PlayStation zgjodhën videolojërat më të mira të vitit 2025

Në Blogun e PlayStation-it janë publikuar rezultatet e çmimeve PlayStation Blog Game of the Year për vitin 2025, të cilat u vendosën plotësisht nga lojtarët.
Në votim morën pjesë pothuajse 1.5 milion përdorues, dhe votat u shpërndanë në gjithsej 19 kategori, pa ndikimin e redaktorëve apo komisioneve profesionale.
Fituesi më i madh i këtyre çmimeve këtë vit është Ghost of Yōtei, i cili fitoi trofetë Platinum në kategoritë: loja më e mirë për PS5, personazhi më i mirë i ri, grafika më e mirë, drejtimi artistik më i mirë, dizajni më i mirë i audios, opsionet më të mira të aksesueshmërisë dhe përdorimi më i mirë i kontrolluesit DualSense.
Studiot e videolojës, Sucker Punch u vlerësua veçanërisht për performancën teknike, dizajnin e botës dhe përvojën në PlayStation 5.
Një sukses të madh pati edhe Clair Obscur: Expedition 33, e cila fitoi çmimet Platinum për historinë më të mirë, muzikën më të mirë dhe lojën më të mirë, ndërsa në disa kategori të tjera zuri pozicione të larta.
Videoloja u veçua veçanërisht për thellësinë narrative dhe identitetin origjinal audio-vizual.
Në kategorinë multiplayer, Battlefield 6 u shpall përvoja më e mirë për shumë lojtarë e vitit, ndërsa Genshin Impact fitoi në kategorinë e lojës më të mirë në zhvillim të vazhdueshëm, duke lënë pas Fortnite dhe Honkai: Star Rail.
Për Zgjerimin më të mirë, u nderua ekspanzioni Lies of P: Overture.
Titulli i Studios së Vitit iu dha Kojima Productions, falë suksesit të lojës Death Stranding 2: On the Beach dhe promovimit global të projektit, ndërsa loja më e mirë për PS4 e vitit u bë Hollow Knight: Silksong.
Në kategorinë lojë më e pritur e vitit 2026 dhe më pas, numrin më të madh të votave e mori Marvel’s Wolverine, duke lënë pas Resident Evil Requiem dhe lojën e re të James Bond, 007 First Light.