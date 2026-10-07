Londra do të presë Forumin e dytë Hallall ndërsa industria globale zgjerohet përtej certifikimit

Londra do të presë edicionin e dytë të Forumit Hallall në Londër në datat 10-11 tetor, duke sjellë së bashku liderë biznesi, investitorë, politikëbërës, blerës dhe specialistë të industrisë, transmeton Anadolu.
Nën temën “Halal Tayyib për njerëzimin”, forumi do të shqyrtojë zgjerimin e ekonomisë hallall përtej certifikimit dhe produkteve ushqimore në investime, turizëm, teknologji, zinxhirë furnizimi, markë dhe tregti ndërkombëtare.
Forumi dyditor do të mbahet në Qendrën e Mbretëreshës Elizabeth II të Londrës. Ngjarja organizohet nga “Halal360”, një iniciativë e përbashkët e Dhomës Islame të Tregtisë dhe Zhvillimit dhe Kompanisë për Zhvillimin e Produkteve Halal.
Agjencia Anadolu mbështet forumin si partneri i saj global i komunikimit.
Diskutimet do të fokusohen veçanërisht në mënyrën se si bizneset mund të hyjnë në tregje të reja dhe të ndërtojnë partneritete më të forta ndërkufitare.