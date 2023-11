Lotë dhe gëzim teksa 39 palestinezë lirohen nga burgjet izraelite

Një grup i dytë prej 39 palestinezësh të mbajtur në burgjet izraelite janë liruar si pjesë e një marrëveshjeje midis qeverisë izraelite dhe grupit të rezistencës Hamas.

Qindra njerëz përshëndetën autobusin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq që transportonte palestinezët teksa mbërriti në al-Bireh në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Turmat brohorisnin “Zoti është i madh” ndërsa autobusi mbërriti dhe disa të rinj qëndruan në çatinë e automjetit. /mesazhi

🇵🇸 A woman in the middle of #Ramallah chants for the resistance as the city receives 39 child prisoner cubs freed by the resistance on the third day of hostage exchanges.

“By Allah, we did not come to celebrate while our wounds bleed in #Gaza. We came to receive the free people… pic.twitter.com/dgeSmcECDx

— Majid Freeman (@Majstar7) November 26, 2023