Lufta në Gaza shkatërron sistemin arsimor palestinez

Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 660 mijë nxënës palestinezë janë detyruar të ndërpresin shkollimin për shkak të luftës së Izraelit në Gaza.
Agjencia humanitare e OKB-së (OCHA) njofton se 97 për qind e shkollave në Gaza janë dëmtuar ose shkatërruar, ndërsa 91 për qind kërkojnë rindërtim të plotë për t’u bërë sërish funksionale. Po ashtu, të gjitha universitetet janë shkatërruar.
Ndërkohë, bllokada izraelite ndaj ndihmave ka penguar futjen e materialeve arsimore, përfshirë mijëra tableta për provimet e nxënësve, që kanë mbetur të bllokuara në Jordani, Egjipt dhe Bregun Perëndimor.
Edhe pse disa shkolla po përpiqen të rihapen, klasat janë të mbushura me familje të zhvendosura që kërkojnë strehim.
Ministria palestineze e Arsimit raporton se të paktën 20,080 nxënës dhe 1,037 mësues janë vrarë në Gaza dhe Bregun Perëndimor që nga fillimi i luftës, duke e lënë sistemin arsimor të shkatërruar pothuajse plotësisht. /mesazhi